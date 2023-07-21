She Finds: Полезные добавки к овсянке увеличат ее ценность на завтрак

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Ленивая" овсянка — это очень полезное блюдо для пищеварительной системы. Для ее приготовления не требуется варить хлопья, их просто заливают молоком, водой или йогуртом на ночь.

Фото: pixabay.com

Однако, чтобы сделать это блюдо максимально полезным, диетологи рекомендуют добавить простые ингредиенты, сообщает издание She Finds.

Например, в кашу можно добавить семена чиа, которые богаты омега-3 жирными кислотами и клетчаткой. Такой завтрак будет полезен для кишечника и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, семена чиа обладают противовоспалительными свойствами.

Многие предпочитают есть овсянку с бананом. Благодаря этому фрукту вы получите витамин В6 и калий. Кроме того, бананы являются источником пробиотической клетчатки, которая благоприятно влияет на здоровье и микрофлору кишечника.

Диетологи рекомендуют попробовать овсяную кашу с добавлением имбиря. Корень имбиря способен сбалансировать работу кишечника, улучшить обмен веществ и предотвратить возникновение газов и вздутия.

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