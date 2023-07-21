"Ленивая" овсянка — это очень полезное блюдо для пищеварительной системы. Для ее приготовления не требуется варить хлопья, их просто заливают молоком, водой или йогуртом на ночь.
Однако, чтобы сделать это блюдо максимально полезным, диетологи рекомендуют добавить простые ингредиенты, сообщает издание She Finds.
Например, в кашу можно добавить семена чиа, которые богаты омега-3 жирными кислотами и клетчаткой. Такой завтрак будет полезен для кишечника и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, семена чиа обладают противовоспалительными свойствами.
Многие предпочитают есть овсянку с бананом. Благодаря этому фрукту вы получите витамин В6 и калий. Кроме того, бананы являются источником пробиотической клетчатки, которая благоприятно влияет на здоровье и микрофлору кишечника.
Диетологи рекомендуют попробовать овсяную кашу с добавлением имбиря. Корень имбиря способен сбалансировать работу кишечника, улучшить обмен веществ и предотвратить возникновение газов и вздутия.
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