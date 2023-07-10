Доктор Мясников предупредил об опасности синдрома Гийена-Барре

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки синдрома Гийена-Барре. Однако местные врачи не могут определить точную причину роста заболеваемости.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Заслуженный врач России Александр Мясников объяснил, что данная болезнь поражает периферические нервы. Всё начинается с ног и поднимается выше по телу. В результате человека парализует: перестают работать даже глазные мышцы.

Основной причиной заболевания является бактериальная или вирусная инфекция. Синдром может стать осложнением гриппа и коронавируса, указал Мясников.

"Антитела, направленные против вирусов и бактерий, по каким-то причинам путают сигнал "свой-чужой" и вместо них атакуют собственные клетки — клетки оболочки периферических нервов, которые, в результате, временно выходят из строя", — объяснил доктор в беседе с Общественной Службой Новостей.

Синдром Гийена-Барре довольно часто встречается в России. Однако вспышки заболевания быть не может, так как это не вирус, а реакция организма на инфекцию.

"Никто не застрахован от синдрома Гийена-Барре — он может развиться у любого человека", — предупредил Мясников.

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Болезнь Гийена-Барре. Внезапный паралич