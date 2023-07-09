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Уролог Малхасян назвал два продукта, которые провоцируют мочекаменную болезнь

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Здоровье

Мочекаменная болезнь является коварным заболеванием — она может протекать бессимптомно до того момента, когда уже не избежать операции, заявил врач-уролог Виген Малхасян.

Уролог Малхасян назвал два продукта, которые провоцируют мочекаменную болезнь
Фото: lisa.ru

Предупредить проблемы с почками поможет исключение из рациона двух продуктов, пояснил он.

"Важно ограничить потребление животного белка, так как он способствует закислению мочи. Ограничить в рационе стоит и соль, ведь её большое количество повышает выделение кальция — главного компонента мочевых камней", — цитирует Малхасяна Газета.Ru.

К тому же, добавил медик, бессолевая диета поможет избежать проблем с артериальным давлением.

Предпочтение в рационе стоит отдать богатым клетчаткой продуктам и фруктам, так как содержащиеся в них цитраты являются главными ингибиторами камнеобразования, резюмировал уролог.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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