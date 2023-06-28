Кардиолог рассказал о вреде пива

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Вадим Жук предупреждает о вреде регулярного употребления пива в статье для портала "Доктор Питер". Он выделяет два отрицательных последствия для здоровья человека.

Первое из них — развитие алкогольной зависимости. Пиво обладает особой хитростью, так как считается менее опасным, чем крепкий алкоголь, и его употребление происходит легче. Это может привести к быстрой привыканию и трудностям в избавлении от такой зависимости.

Второе последствие — негативное воздействие на сердце. Любые дозы алкоголя оказывают влияние на этот орган. Чрезмерное потребление пива приводит к развитию сердечной недостаточности, аритмии являются не редкостью. В худшем случае возможна внезапная смерть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ: симптомы, стадии, иллюзии | Какой вред от пива и последствия злоупотребления?