Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Британский канал покажет фильм о поисках батискафа с миллиардерами у обломков "Титаника"
Сибирские учёные из академии наук РАН нашли средство от старения
Зеленская: "Не думаю, что мой день сильно отличается от дня среднестатистической украинки"
Фронтовые бомбардировщики и ракетоносцы Ту-22М3 нанесли удары по Украине
NYT: жена владельца пропавшего батискафа является потомком пары, погибшей при крушении "Титаника"
Политолог Баранчик призвал к новой волне мобилизации: Нам нужно 800 тысяч солдат
Киноляп в фильме Леонида Гайдая "Наваждение" стал шуткой-посланием режиссёра
Подпольщик из Херсона сообщил о подготовке Киевом провокации с хлором на городском автовокзале
WSJ: OceanGate хотела с помощью батискафа собрать образцы ДНК рядом с "Титаником"

Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал симптом разрушения поджелудочной железы

2:07
Здоровье

Боль в пояснице может быть необычным симптомом, указывающим на проблемы с поджелудочной железой. Пациенты обычно объясняют это дискомфортом, связанным с грыжей, почками или защемлением нерва.

Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал симптом разрушения поджелудочной железы
Фото: REX/ Shutterstock

В своём Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов указывает, что многие не связывают боль в пояснице с проблемами поджелудочной железы. Если симптом появляется внезапно, это может быть признаком панкреатита.

В случае подозрений на заболевание не следует затягивать с обращением к врачу, так как "если поджелудочная развалилась, её уже не восстановить". У некоторых пациентов процесс разрушения органа может продолжаться многие годы.

Острая стадия панкреатита проявляется внезапно с сильной и резкой болью в животе, которую сопровождают тошнота и рвота. Большинство людей, сталкивающихся с такими симптомами, обращаются к врачу. Однако есть и те, кто мужественно терпит и остаётся дома.

"Это вынуждают большинство людей обратиться к врачу. Но всё же находятся и те, кто сидит дома и мужественно терпит. Это первые кандидаты на кладбище", — рассказал Вялов.

Гастроэнтеролог предупреждает, что причину любой острой боли необходимо немедленно выяснить, поскольку она может указывать на серьёзные заболевания, будь то панкреатит, инфаркт или разрыв кисты яичника.

Ещё одним сигналом о состоянии поджелудочной железы может быть послабление стула после употребления шашлыка или даже небольших порций алкоголя.

"Если после пикника возникает послабление стула, это значит, что проблемы с поджелудочной есть. Необходимо проверить ферменты", — подчеркнул специалист.

Если "красная линия" уже пройдена, и часть поджелудочной железы уже умерла, то она не сможет восстановиться. В таком случае пациенту потребуется длительное лекарственное лечение в виде таблеток, заключает Вялов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что убивает поджелудочную жерезу?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение

Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.

РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
Daily Mail: стало известно, в чём заключается основная сложность спасения экипажа батискафа "Титан"
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Создать "суперсолдата": ВСУ идут в атаку под действием биооружия
Создать "суперсолдата": ВСУ идут в атаку под действием биооружия
Последние материалы
Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал симптом разрушения поджелудочной железы
Кивач: мощные скалы одного из крупнейших водопадов Европы
Фронтовые бомбардировщики и ракетоносцы Ту-22М3 нанесли удары по Украине
NYT: жена владельца пропавшего батискафа является потомком пары, погибшей при крушении "Титаника"
Политолог Баранчик призвал к новой волне мобилизации: Нам нужно 800 тысяч солдат
Киноляп в фильме Леонида Гайдая "Наваждение" стал шуткой-посланием режиссёра
Подпольщик из Херсона сообщил о подготовке Киевом провокации с хлором на городском автовокзале
WSJ: OceanGate хотела с помощью батискафа собрать образцы ДНК рядом с "Титаником"
Jerusalem Post: супруга Зеленского заявила, что не живёт с мужем и видится с ним только за обедом
Командир Т-90М с позывным "Перун": при виде танков РФ украинские солдаты зарываются в землю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников