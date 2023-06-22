Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал симптом разрушения поджелудочной железы

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в пояснице может быть необычным симптомом, указывающим на проблемы с поджелудочной железой. Пациенты обычно объясняют это дискомфортом, связанным с грыжей, почками или защемлением нерва.

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В своём Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов указывает, что многие не связывают боль в пояснице с проблемами поджелудочной железы. Если симптом появляется внезапно, это может быть признаком панкреатита.

В случае подозрений на заболевание не следует затягивать с обращением к врачу, так как "если поджелудочная развалилась, её уже не восстановить". У некоторых пациентов процесс разрушения органа может продолжаться многие годы.

Острая стадия панкреатита проявляется внезапно с сильной и резкой болью в животе, которую сопровождают тошнота и рвота. Большинство людей, сталкивающихся с такими симптомами, обращаются к врачу. Однако есть и те, кто мужественно терпит и остаётся дома.

"Это вынуждают большинство людей обратиться к врачу. Но всё же находятся и те, кто сидит дома и мужественно терпит. Это первые кандидаты на кладбище", — рассказал Вялов.

Гастроэнтеролог предупреждает, что причину любой острой боли необходимо немедленно выяснить, поскольку она может указывать на серьёзные заболевания, будь то панкреатит, инфаркт или разрыв кисты яичника.

Ещё одним сигналом о состоянии поджелудочной железы может быть послабление стула после употребления шашлыка или даже небольших порций алкоголя.

"Если после пикника возникает послабление стула, это значит, что проблемы с поджелудочной есть. Необходимо проверить ферменты", — подчеркнул специалист.

Если "красная линия" уже пройдена, и часть поджелудочной железы уже умерла, то она не сможет восстановиться. В таком случае пациенту потребуется длительное лекарственное лечение в виде таблеток, заключает Вялов.

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