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MF: онколог Воробьёв рассказал о шести симптомах рака поджелудочной, которые наблюдаются за месяцы до постановки диагноза

1:29
Здоровье

Врач-онколог Андрей Воробьёв рассказал, что рак поджелудочной железы часто никак себя не проявляет. У 80-90% пациентов его диагностируют уже на поздних стадиях.

MF: онколог Воробьёв рассказал о шести симптомах рака поджелудочной, которые наблюдаются за месяцы до постановки диагноза
Фото: REX/ Shutterstock

Однако, как сообщает МедикФорум, у четверти пациентов в течение полугода до выявления рака поджелудочной и постановки официального диагноза фиксируются определённые симптомы в верхнем отделе брюшной полости. Причём у кого-то тревожные признаки могут проявиться ещё раньше.

Воробьёв призвал насторожиться при появлении этих шести сигналов:

  • Схваткообразных болях;
  • Запоре;
  • Диарее;
  • Иных изменениях стула;
  • Вздутии живота;
  • Тошноте.

"Боль может иррадиировать из верхней части живота в спину, например, если опухоль давит на позвоночник. Рак поджелудочной железы также может вызывать боль, если он сдавливает другие органы или нервы", — рассказал Воробьёв.

Врач добавил, что у кого-то боль может быть умеренной и даже лёгкой, в то время как треть пациентов страдает от сильной боли. Часто характер боли является прерывистым, человеку становится хуже во время еды, особенно если он употребляет жирную пищу. Боль также усиливается, когда человек лежит, и становится слабее, если он наклоняется вперёд.

Онколог посоветовал обратиться к врачу, если боль в животе держится неделю и не проходит.

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Беседа с онкологом. Рак поджелудочной железы
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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