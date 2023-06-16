Диетолог Тихомирова рассказала о продуктах, которые "добавляют возраст"

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваша гладкая кожа и молодость зависят не только от дорогих кремов, но главное — от питания. В этом вопросе есть нечто более запутанное. Диетолог Елена Тихомирова из клиники "СМ-Клиника" указала на продукты, которые добавляют возраст. Они способствуют возникновению отеков и морщин. Она перечислила эти продукты и советовала исключить их из своего рациона.

Фото: https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/v1611176701/k/Photo/Series/2021-01-tonight-we-veg-italian-chopped-salad/ItalianChoppedSaladOption9.jpg

Соки

По мнению Тихомировой, как фабричные, так и свежевыжатые соки являются вредными.

"При питье стакана сока, примерно 300 грамм, мы получаем около 45 грамм сахара (9 чайных ложек сахара). Сахар способствует набору веса и ускоряет старение кожи", — отметила диетолог.

Полуфабрикаты

Глубокая обработка и полуфабрикаты сильно влияют на состояние кожи. К таким полуфабрикатам относятся колбаса и сосиски.

Углеводные продукты

Тихомирова также включила в этот список продукты с высоким содержанием углеводов, такие как сладости, рис, картофель и другие гарниры в больших количествах.

"Избыток углеводов в организме приводит к ожирению, лишнему весу и отечности", — подчеркнул врач.

Жирные салаты

Майонезные соусы, жирные салаты (мимоза, оливье, селедка под шубой), сложные белковые блюда (курица под майонезной шапкой или под соусом с высоким содержанием жиров) — все эти жиры неприродного происхождения вредны для вашего здоровья и внешности.

Соленые продукты

Соленая рыба, чипсы, снеки — все это имеет высокую степень вредности.

"Соль задерживает жидкость и приводит к отечности лица, особенно если употребить что-то соленое ночью. А значительная отечность придает лицу усталый вид, болезненность и может визуально прибавить несколько лет к вашему реальному возрасту", — приводит слова диетолога источник. "Если вы хотите выглядеть более привлекательно, старайтесь питаться максимально простой пищей. Например, вместо жареной котлеты лучше съесть кусок мяса, а вместо плова — немного отварного бурого риса", — заключила врач.

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