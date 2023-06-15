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Китайские учёные: Употребление курятины может спровоцировать онкологию

0:58
Здоровье

При всей известной диетической ценности куриного мяса следует обратить внимание на определенные его части, которые лучше не употреблять слишком часто. Ведь некоторые из них, как утверждают ученые из Китая, могут повлечь за собой онкологические заболевания.

Китайские учёные: Употребление курятины может спровоцировать онкологию
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Наиболее вредными считаются

  • шея,
  • кишки,
  • гузка
  • и лапы птицы.

Бульоны, приготовленные из этих частей, содержат значительное количество опасных компонентов, как сообщает портал WeChat.

В шее кур находятся лимфатические узлы, в которых накапливаются токсины. Аналогичным образом ведет себя и кишечник, который обитает множество бактерий.

Кроме того, куриные лапы известны своим высоким содержанием жира, который трудно переваривается и может привести к набору лишнего веса. Не только это, в лапах также содержится множество гормонов, которые могут нанести вред организму.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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