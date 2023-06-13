"Известия": российские учёные из МФТИ создали средство от симптомов опьянения

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Московского физико-технического института заявили, что смогли создать препарат для снятия симптомов опьянения.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

С помощью новой биологической активной добавки человек сможет сохранить трезвое мышление и нормальную координацию даже во время масштабного застолья.

"Важно, что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет "сохранить лицо", — подчеркнул представитель группы разработчиков Илья Иващенко в интервью изданию "Известия".

Испытания препарата в виде порошка не выявили противопоказаний, также отсутствуют какие-либо побочные эффекты. Создатели напомнили, что добавка снимает только симптомы, потому сесть за руль автомобиля после употребления алкоголя не получится.

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