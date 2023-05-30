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Врач назвала продукт, который ускоряет старение

1:36
Здоровье

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова настоятельно рекомендует каждому отказаться от одного продукта, который, как она говорит, является особенно вредным для нашего организма и способствует различным заболеваниям, а также ускоряет процесс старения.

Врач назвала продукт, который ускоряет старение
Фото: drkellislate.com

Речь идёт о популярном продукте — сахаре.

"Сахар вызывает процесс, известный как гликация, который приводит к ускоренному старению кожи. Кожа теряет упругость, становится морщинистой, тусклой, появляются гиперпигментация и высыпания", — перечисляет врач негативные последствия употребления сахара в интервью порталу "А теперь внимание!".

Это далеко не полный список вредных последствий, вызванных потреблением сахара. Он также негативно влияет на работу почек и печени, способствует набору лишнего веса, ухудшает функционирование мозга и наносит вред зубам. Частое употребление сладостей ведёт к снижению иммунитета и возникновению синдрома избыточного роста грибков и бактерий. Кроме того, избыточное потребление сладкого может стать причиной развития сахарного диабета и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из основных причин смертности по всему миру.

"Случайность ли это, что с ростом этих заболеваний в последние годы значительно возросло потребление сахара? Если ранее человек потреблял примерно 15 кг сахара в год, то сейчас эта цифра достигает 50 кг", — подчеркивает Новикова.

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8 железных причин бросить есть сахар (это надо знать)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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