Врач назвала продукт, который ускоряет старение

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова настоятельно рекомендует каждому отказаться от одного продукта, который, как она говорит, является особенно вредным для нашего организма и способствует различным заболеваниям, а также ускоряет процесс старения.

Фото: drkellislate.com

Речь идёт о популярном продукте — сахаре.

"Сахар вызывает процесс, известный как гликация, который приводит к ускоренному старению кожи. Кожа теряет упругость, становится морщинистой, тусклой, появляются гиперпигментация и высыпания", — перечисляет врач негативные последствия употребления сахара в интервью порталу "А теперь внимание!".

Это далеко не полный список вредных последствий, вызванных потреблением сахара. Он также негативно влияет на работу почек и печени, способствует набору лишнего веса, ухудшает функционирование мозга и наносит вред зубам. Частое употребление сладостей ведёт к снижению иммунитета и возникновению синдрома избыточного роста грибков и бактерий. Кроме того, избыточное потребление сладкого может стать причиной развития сахарного диабета и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из основных причин смертности по всему миру.

"Случайность ли это, что с ростом этих заболеваний в последние годы значительно возросло потребление сахара? Если ранее человек потреблял примерно 15 кг сахара в год, то сейчас эта цифра достигает 50 кг", — подчеркивает Новикова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

8 железных причин бросить есть сахар (это надо знать)