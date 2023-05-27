Врач назвал три причины есть сыр каждый день

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Марина Сорокина поделилась информацией о том, что употребление сыра даже находящимся на диете людям может быть полезным, сообщает издание "Кубанские новости".

Фото: mos.ru

Сыр содержит значительное количество белка и полезных жиров, что является характерным для всех видов сыра, приготовленных по правильной технологии. Наибольшую пользу приносят классические, твёрдые и молодые сыры.

Доктор назвала три убедительных причины, которые могут вас побудить употреблять этот продукт:

Сыр нормализует пищеварение. Присутствующие в сыре пробиотики положительно влияют на микрофлору кишечника.

Сыр помогает в быстром похудении. Разумеется, речь идёт о качественном сыре, содержащем полезные бактерии, которые стимулируют метаболизм.

Сыр укрепляет зубы и кости. Этот продукт богат кальцием и особенно рекомендуется детям и пожилым людям.

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