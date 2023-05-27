Диетолог Марина Сорокина поделилась информацией о том, что употребление сыра даже находящимся на диете людям может быть полезным, сообщает издание "Кубанские новости".
Сыр содержит значительное количество белка и полезных жиров, что является характерным для всех видов сыра, приготовленных по правильной технологии. Наибольшую пользу приносят классические, твёрдые и молодые сыры.
Доктор назвала три убедительных причины, которые могут вас побудить употреблять этот продукт:
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