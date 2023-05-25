Исследования диетологов Ванданы Шет и Тристы Бест выявили лучшие напитки для борьбы с избыточным весом, которые не только вкусны, но и максимально полезны, сообщают "Кубанские новости".
Отмечается, что регулярное употребление этих напитков стимулирует обмен веществ.
Однако врачи напоминают, что важен комплексный подход к снижению веса. Необходимо придерживаться правильного и полезного питания, а также заниматься физической активностью.
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Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.