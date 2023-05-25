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Диетологи назвали пять напитков, которые помогут похудеть

1:07
Здоровье

Исследования диетологов Ванданы Шет и Тристы Бест выявили лучшие напитки для борьбы с избыточным весом, которые не только вкусны, но и максимально полезны, сообщают "Кубанские новости".

Диетологи назвали пять напитков, которые помогут похудеть
Фото: pixabay.com

Отмечается, что регулярное употребление этих напитков стимулирует обмен веществ. 

  • Зелёный чай. Это идеальное средство для сжигания жиров. Рекомендуется пить его после тренировок в спортзале или физических упражнений.
  • Белый чай. Он находится на одном уровне со своим "зелёным собратом". Белый чай нормализует обменные процессы и помогает сбросить лишние килограммы.
  • Имбирный чай, матча и молочный улун. Эти напитки содержат катехины, которые помогают окислять жиры. Кроме того, имбирный чай является отличным средством от отёков и снижает риск воспалительных процессов.

Однако врачи напоминают, что важен комплексный подход к снижению веса. Необходимо придерживаться правильного и полезного питания, а также заниматься физической активностью. 

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Этот Вечерний Напиток Уберет Жир на Животе Всего за Одну Ночь
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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