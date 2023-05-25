Диетологи назвали пять напитков, которые помогут похудеть

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования диетологов Ванданы Шет и Тристы Бест выявили лучшие напитки для борьбы с избыточным весом, которые не только вкусны, но и максимально полезны, сообщают "Кубанские новости".

Фото: pixabay.com

Отмечается, что регулярное употребление этих напитков стимулирует обмен веществ.

Зелёный чай . Это идеальное средство для сжигания жиров. Рекомендуется пить его после тренировок в спортзале или физических упражнений.

. Это идеальное средство для сжигания жиров. Рекомендуется пить его после тренировок в спортзале или физических упражнений. Белый чай . Он находится на одном уровне со своим "зелёным собратом". Белый чай нормализует обменные процессы и помогает сбросить лишние килограммы.

. Он находится на одном уровне со своим "зелёным собратом". Белый чай нормализует обменные процессы и помогает сбросить лишние килограммы. Имбирный чай, матча и молочный улун. Эти напитки содержат катехины, которые помогают окислять жиры. Кроме того, имбирный чай является отличным средством от отёков и снижает риск воспалительных процессов.

Однако врачи напоминают, что важен комплексный подход к снижению веса. Необходимо придерживаться правильного и полезного питания, а также заниматься физической активностью.

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