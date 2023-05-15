Неонатолог Мурзина: грудное вскармливание может нести смертельную угрозу ребёнку

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грудное вскармливание полезно для новорождённого, однако существует ряд противопоказаний. Об этом сообщила врач-неонатолог Оксана Мурзина.

Фото: pixabay. com

Специалист отметила, что в родильном доме у ребёнка берут анализ крови на наследственные энзимопатии из пятки. В случае положительной реакции кормить новорождённого грудью запрещается. Например, при фенилкетонурии (наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма. — Прим. ред.) у ребёнка отсутствует необходимый фермент в печени, без которого грудное молоко становится ядом.

Кроме того, малыша нельзя кормить грудью, если мама принимает некоторые лекарства, сообщает Газета.Ru.

"Цитостатики и радиоактивные препараты подавляют иммунитет и деление клеток. Ряд антибиотиков (тетрациклины, сульфаниламиды, метронидазол, клиндамицин, линкомицин, ципрофлоксацин) очень хорошо проникают в грудное молоко. Побочное действие тетрациклинов — задержка роста, нарушение развития костной ткани; клиндамицина — желудочно-кишечные кровотечения", — рассказала Мурзина.

Во время приёма препаратов неонатолог советует переводить ребёнка на адаптированные молочные смеси.

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Как наладить грудное вскармливание