Сибирские учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН пришли к выводу, что в грудном молоке человека содержатся антитела, способные расщеплять короткие РНК.
Отличие антител материнского молока от тех, которые содержатся в крови, в том, что у них есть только одна функция — выводить из кишечника ребёнка патогены.
В крови и молоке женщины, которая кормит грудью, увеличивается количество антител, обладающих каталитическими активностями.
Они нейтрализуют патогены, а также могут разрезать на части ДНК и РНК. Учёные продемонстрировали это свойство на микроРНК длиной 20 нуклеотидов.
"Самая главная практическая перспектива наших результатов в том, что молочные смеси для младенцев можно будет дополнительно обогащать антителами здоровых матерей (разумеется, предварительно изучив эти антитела и их воздействие на организм). Либо можно использовать искусственно созданные моноклональные антитела, которые будут обладать специфическими свойствами защитных антител из материнского молока", — подчеркнул ассистент кафедры молекулярной биологии и биотехнологии факультета естественных наук НГУ, ведущий инженер ИХБФМ СО РАН Евгений Ермаков.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.