Грудное молоко способно расщеплять короткие РНК

Сибирские учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН пришли к выводу, что в грудном молоке человека содержатся антитела, способные расщеплять короткие РНК.

Отличие антител материнского молока от тех, которые содержатся в крови, в том, что у них есть только одна функция — выводить из кишечника ребёнка патогены.

В крови и молоке женщины, которая кормит грудью, увеличивается количество антител, обладающих каталитическими активностями.

Они нейтрализуют патогены, а также могут разрезать на части ДНК и РНК. Учёные продемонстрировали это свойство на микроРНК длиной 20 нуклеотидов.