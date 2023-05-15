Эксперты рассказали о клюквенном морсе как противовирусном напитке

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грипп и ОРВИ — насущная проблема в настоящее время, когда вирусы активно распространяются. Как же нам уберечься от них? Оказывается, существует уникальный противовирусный напиток, способный помочь в этой ситуации. Он успокаивает раздраженное горло, способствует отхождению мокроты, а также улучшает кровообращение и ускоряет вывод вредных веществ из организма.

Фото: Fotodom. ru

Речь идет о клюквенном морсе — напитке, обладающем множеством полезных свойств. Рецепт этого лечебного напитка был опубликован в издании "Кубанские новости".

"Для приготовления морса можно использовать свежую или замороженную клюкву. Ягоды следует промыть в кипяченой воде, размять деревянным пестиком, выжать сок в стеклянную емкость и поместить его в прохладное место. Добавьте 3,5 стакана воды на 1 стакан ягод, доведите до кипения, а затем быстро снимите с огня. По желанию можно добавить сырой сок и мед для придания вкуса", — рекомендуют эксперты.

Обратите внимание, что морс следует снять с огня, как только на поверхности появятся первые пузырьки. Длительное кипячение ягод может уменьшить полезные свойства напитка.

Стоит отметить, что клюква содержит полифенолы, обладающие противовоспалительным эффектом, а также является источником витамина С, который способствует поддержанию иммунитета.

Рекомендуется употреблять этот морс по 1,5-2 стакана в день, чтобы достичь ожидаемого эффекта.

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