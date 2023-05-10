Инфекционист Елена Хлопотова предупредила граждан РФ об опасности еды в банках

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфекционист Елена Хлопотова предупредила о потенциальной опасности консервированных продуктов для здоровья. Об этом специалист рассказала корреспондентам ИА "Высота102".

Фото: https://images.newscientist.com/

Если продукты не получают достаточную термическую обработку и не имеют доступа к кислороду, то их употребление может привести к развитию ботулизма — инфекционной болезни. Опасность возникает при неправильной обработке.

"Чаще всего ботулоксин развивается в банках с грибами. Горожане сами собирают, сами консервируют, едят свои закрутки и, к сожалению, заболевают. Многие пациенты попадают в больницу, поев сушёную рыбу", — рассказала Хлопотова.

Если крышка на банке вздулась или содержимое помутнело, то такие консервы не следует употреблять. Также не стоит есть продукты с плесенью или пузырьками.

Симптомы ботулизма включают рвоту, тошноту, слабость, жидкий стул и проблемы со зрением и глотанием. При первых признаках необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее, так как эта болезнь может привести к смерти.

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