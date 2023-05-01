Врач Огарёва назвала пять напитков, которыми нельзя запивать лекарства

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все лекарства следует запивать обычной водой, другие напитки могут вызвать негативные последствия, в том числе ухудшить действие препаратов. Об этом сообщила врач Алёна Огарёва в беседе с порталом SOLENKA.INFO.

Специалист назвала пять напитков, которыми нельзя запивать таблетки. Во-первых, это минеральная вода, поскольку в ней содержатся особые соединения, которые вступают в реакцию с компонентами препаратов. В результате, действие лекарства замедляется.

Во-вторых, препараты нельзя запивать грейпфрутовым соком. Вещество, которое содержится в грейпфруте, усиливает действие лекарства. Врач подчеркнула, что наиболее серьёзный вред организму будет нанесён, если соком запить противоаллергические и противовирусные средства, а также препараты от гипертонии, антидепрессанты или антибиотики.

Чаем также не рекомендуется запивать таблетки из-за высокого содержания танина. Вещество замеляет всасывание компонентов, что может привести к ослаблению действия препаратов.

Огарёва отмечает, что таблетки нельзя запивать лимонадами, поскольку сильногазированные напитки раздражают слизистую желудка, вызывают тошноту и вздутие.

Алкоголем категорически запрещено запивать таблетки, иначе это может нарушить работу печени, подчеркнула врач.

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