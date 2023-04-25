Врач Карасёв: бактерия Fusobacterium nucleatum запускает процесс образования злокачественной опухоли

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Различные виды бактерий уживаются в организме человека, данный сложный процесс контролируется иммунной системой. Тем не менее в некоторых случаях иммунитет перестаёт обращать внимание на мутировавшие клетки, что может привести к образованию злокачественной опухоли. О важности этого процесса в организме человека сообщил врач-онколог Иван Карасёв в своём Telegram-канале.

Специалист отметил, что исследование подтвердило связь бактерии Fusobacterium nucleatum с раком толстой кишки. Она обитает в ротовой полости и является одной из причин появления пародонтита, может также попадать в другие органы.

"Её начали находить в опухолях толстой кишки, поджелудочной железы и даже молочной. При том, что в норме её там быть не должно. Видимо, она играет совсем не последнюю роль в развитии и поддержании опухолевого процесса", — пишет онколог.

Как пояснил эксперт, Fusobacterium nucleatum выделяет противовоспалительные цитокины, в результате иммунитет перестаёт обращать внимание на мутировавшие клетки и не удаляет их своевременно. Это может привести к началу злокачественного процесса.

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