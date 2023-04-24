Специалист по оздоровлению Санакоева: секс помогает справиться с головной болью

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист по оздоровлению Ирина Санакоева рассказала, как самостоятельно справиться с головной болью. Если человек страдает от неё слишком часто или замечает в ней что-то необычное, необходимо проконсультироваться с врачом, отметила эксперт.

По данным сайта aif.ru, она призвала проанализировать свой рацион. По словам специалиста, головная боль может возникать из-за употребления вина.

Вместе с этим Санакоева связала неприятные ощущения с мышечными спазмами. В таком случае можно принять горячий душ, поспать, заняться сексом, получить массаж головы, подчеркнула собеседница издания.

Также она порекомендовала при низком давлении пить чёрный чай и кофе, а при высоком — воду. По информации специалиста, человеку необходимо употреблять каждый день 30-40 миллилитров этой жидкости на килограмм веса.

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