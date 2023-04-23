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"Ключ к более долгой жизни": Ученые узнали, какой продукт продлевает жизнь

Здоровье

В новаторском сотрудничестве ученые из Вулверхэмптонского университета Соединенного Королевства, Китая, США и других стран объединили свои усилия для изучения питательных свойств определенных продуктов.

"Ключ к более долгой жизни": Ученые узнали, какой продукт продлевает жизнь

Их цель состояла в том, чтобы точно определить рацион питания, который мог бы предотвратить смертность, и они добились именно этого.

Согласно результатам исследования, ключ к более долгой жизни лежит в потреблении рыбы, при этом даже одна еженедельная порция значительно снижает риск смертности среди людей в возрасте 60 лет и старше. Те, кто ест рыбу два или более раз в неделю, имеют еще более низкий риск смертности.

В эксперименте приняли участие более 4000 человек в возрасте от 60 лет и старше, средний возраст которых составил 72 года, что подчеркивает серьезность усилий исследователей.

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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ КУШАТЬ РЫБУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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