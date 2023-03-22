Педиатр Кирюхина: купание ребёнка в воде с марганцовкой - вредный бабушкин совет

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует масса так называемых бабушкиных советов, связанных со здоровьем ребёнка. И часть из них довольно вредна.

К примеру, нельзя купать малыша в воде, куда добавляют марганцовку в качестве средства обеззараживания кожи. Это один из самых вредных бабушкиных советов, как подчеркнула врач-педиатр Екатерина Кирюхина. Сама по себе водопроводная вода уже обеззаражена, а добавление туда марганцовки грозит оставлением на коже ребёнка ожогов.

"Для того, чтобы марганцовка сработала как антисептик, её количество должно составлять десять граммов на десять литров воды, — рассказала эксперт KP.RU. — А это опаснейшая доза даже для взрослого, не говоря про младенца. Сегодня вода чаще всего хорошо обеззаражена и совершенно безопасна".

По словам педиатра, также не стоит кутать ребёнка в одеяло, если дома или на улице тепло. В зимние холодные дни малышам рекомендованы три слоя одежды, в весенние и осенние — два, а летом — один. Ни в коем случае не облизывайте ложку или соску перед передачей их ребёнку, так как это грозит заражением вирусами, включая герпес, грипп и ОРВИ.

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