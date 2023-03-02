Терапевт Коваленко: самая простая причина носового кровотечения — это ковыряние в носу

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый человек в какой-то период жизни хоть раз сталкивался с носовыми кровотечениями. Хотя они очень распространены, причины у этого явления разные.

К постоянным кровотечениям из носа могут приводить патологии кровоснабжения в полости носа из-за атрофии слизистой или частое применение капель для носа, а также системные заболевания. К ним можно отнести гипертонию, гормональные и аутоиммунные нарушения и даже дефицит определённых витаминов. Такое мнение высказало врач-терапевт Юлия Коваленко.

"Из местных причин самыми распространёнными являются последствия травм носа и операций на слизистой оболочке носа, пылевое специфическое воздействие вредных веществ, врождённые особенности строения сосудистого сплетения носа или участка сосудистой стенки, — рассказала она Газете.Ru. — Атрофия слизистой может быть и следствием злоупотребления сосудосуживающими каплями".

Самой простой причиной носового кровотечения является привычка ковырять в носу, когда мы повреждаем слизистую ногтем или ватной палочкой. Если же кровотечение происходит у людей, которые таким привычкам не подвержены, нужно обращаться к врачу для обследования. И не надо верить в то, что с помощью носового кровотечения организм якобы помогает себе при скачках давления.

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