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Лор Зайцев: любителям выдергивать волосы из носа грозит синус тробмоз

Здоровье

Если люди неправильно выдёргивают волосы из носа, то это может спровоцировать опасное для здоровья и жизни состояния. Его жертвы нередко оказываются в реанимации, как поведал специалист.

Лор Зайцев: любителям выдергивать волосы из носа грозит синус тробмоз

Кажется, нет ничего сложного в том, чтобы удалить из ноздрей несколько некрасиво торчащих волосков. Однако, как рассказал отоларинголог Владимир Зайцев, если делать это неправильно, то на месте резко вырванной волосяной луковицы может развиться воспаление. А в случае дальнейшего нагноения, как считает эксперт, повышается риск распространения патологического процесса по всему организму.

"Может возникнуть синус тромбоз, это состояние крайне тяжёлое, — поведал Зайцев в беседе с NEWS. ru. — Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики. Иногда за два-три дня доходит до крайней терминальной стадии, при этом человек не придает этому никакого значения. Люди, которые испытали такое заболевание, получают урок на всю оставшуюся жизнь".

Зайцев подчёркивает, что летальность или смертность при тромбозе синуса достигает 50%, то есть умирает каждый второй. Вот почему волоски нужно не выдёргивать, а аккуратно срезать специальными ножницами, причём имеющими тупые концы, чтобы случайно не поранить ими другие зоны внутри носа.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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