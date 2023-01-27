Кардиолог Козлова назвала основные причины внезапной остановки сердца

Каждый год в России от внезапной остановки сердца умирает по 250 тысяч человек. Мужчины более подвержены этой патологии, и кардиолог назвала её основные причины.

Перед внезапной остановкой сердца у человека могут появляться боли или дискомфорт в груди, вырастать интенсивность сердцебиения, развиваться одышка, слабость и головокружения. Внезапная остановка сердца сопровождается потерей сознания, шумным и редким дыханием, посинением или бледностью кожи и расширением зрачков, как рассказала кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова.

"Внезапная остановка сердца может быть вызвана целым рядом причин, — пояснила доктор Козлова "Аргументам и фактам". — В их числе фибрилляция и асистолия желудочков, то есть отсутствие единого сокращение миокарда или полное прекращение электрической деятельности сердца, а также электромеханическая диссоциация — отсутствие механической деятельности сердца при наличии электрической".

Также эта патология часто появляется у жертв кардиомиопатии и врождённых пороков сердца. Может произойти внезапная остановка сердца при заболеваниях почек, из-за различных побочных эффектов лекарств, отравлениях, травмах и нарушениях дыхания (к примеру, утопление или воздействие угарного газа). К факторам риска относят наличие болезней сердца и сосудов у родственников, повышенные показатели давления и холестерина, вредные привычки, сахарный диабет и ожирение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.