Люди не теряют слух даже после смерти

Принято считать, что перед смертью у людей постепенно отказывают органы чувств, и они не осознают происходящего вокруг. Но недавно группа неврологов из Университета Британской Колумбии (Канада) пришла к выводу, что умирающие не теряют слух не только до последнего вздоха, но и какое-то время после кончины. Это было зафиксировано экспериментальным путём.

Музыкальные опыты

Исследователи обратились к пациентам хосписа Святого Джона, признанным безнадёжно больными, но находящимся пока в здравом уме, с просьбой поучаствовать в опытах. Добровольцы нашлись.

Суть экспериментов заключалась в том, что, когда, по мнению медиков, начинался процесс умирания, на голову испытуемому надевали шапочку с электродами. При этом, помимо "смертников", в исследовании участвовали и совершенно здоровые люди, составлявшие контрольную группу. И тем, и другим давали прослушивать простые мелодии, меняя их тональность. При этом, при помощи электродов отслеживалась реакция мозга на прослушивание композиций.

Пациентам из хосписа ставили музыку дважды — когда они впадали в бессознательное состояние, и уже после того как была зафиксирована смерть — то есть, после остановки сердца. И — вот странность! — и у контрольной группы, и у тех, кто был без сознания, и у тех, кто только что скончался, мозг в ответ на "музыкальную программу" выдавал почти одинаковые данные. Кривые активности практически совпадали.

И слова тоже?

Эксперты полагают, что человек слышит звуки, пока мозг подаёт хоть какие-то признаки жизни (это происходит и в течение нескольких секунд после смерти).

Не исключено, что умирающие также понимают, что говорят люди вокруг. Известны случаи, когда пережившие клиническую смерть потом в точности передавали смысл разговоров, которые вели окружающие — например, их близкие или представители медперсонала. А некоторые подробно описывали действия этих людей.

Облегчить переход

Одна из авторов исследования, Элизабет Блудон из Департамента психологии, утверждает, что родным и близким есть смысл оставаться с умирающими до самого конца. Можно говорить им слова прощания и всё, что вы считаете нужным, так как вероятность того, что они вас действительно слышат и понимают всё, что вы хотите до них донести, довольно велика.

В следующей серии экспериментов канадские неврологи намерены проверить, сохраняется ли у умирающих способность к осязанию. Есть основания считать, что перед кончиной, даже находясь в бессознательном состоянии или в коме, люди ощущают прикосновения — скажем, чувствуют, что их держат за руку. Не факт, что таким образом вы сумеете вернуть человека с того света, как надеются некоторые, но наверняка сделаете его переход за черту жизни более комфортным.