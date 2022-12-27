Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Люди не теряют слух даже после смерти

Наука » Экология » Человек

Принято считать, что перед смертью у людей постепенно отказывают органы чувств, и они не осознают происходящего вокруг. Но недавно группа неврологов из Университета Британской Колумбии (Канада) пришла к выводу, что умирающие не теряют слух не только до последнего вздоха, но и какое-то время после кончины. Это было зафиксировано экспериментальным путём.

Люди не теряют слух даже после смерти

Музыкальные опыты

Исследователи обратились к пациентам хосписа Святого Джона, признанным безнадёжно больными, но находящимся пока в здравом уме, с просьбой поучаствовать в опытах. Добровольцы нашлись.

Суть экспериментов заключалась в том, что, когда, по мнению медиков, начинался процесс умирания, на голову испытуемому надевали шапочку с электродами. При этом, помимо "смертников", в исследовании участвовали и совершенно здоровые люди, составлявшие контрольную группу.

И тем, и другим давали прослушивать простые мелодии, меняя их тональность. При этом, при помощи электродов отслеживалась реакция мозга на прослушивание композиций.

Пациентам из хосписа ставили музыку дважды — когда они впадали в бессознательное состояние, и уже после того как была зафиксирована смерть — то есть, после остановки сердца. И — вот странность! — и у контрольной группы, и у тех, кто был без сознания, и у тех, кто только что скончался, мозг в ответ на "музыкальную программу" выдавал почти одинаковые данные. Кривые активности практически совпадали.

И слова тоже?

Эксперты полагают, что человек слышит звуки, пока мозг подаёт хоть какие-то признаки жизни (это происходит и в течение нескольких секунд после смерти).

Не исключено, что умирающие также понимают, что говорят люди вокруг. Известны случаи, когда пережившие клиническую смерть потом в точности передавали смысл разговоров, которые вели окружающие — например, их близкие или представители медперсонала. А некоторые подробно описывали действия этих людей.

Облегчить переход

Одна из авторов исследования, Элизабет Блудон из Департамента психологии, утверждает, что родным и близким есть смысл оставаться с умирающими до самого конца. Можно говорить им слова прощания и всё, что вы считаете нужным, так как вероятность того, что они вас действительно слышат и понимают всё, что вы хотите до них донести, довольно велика.

В следующей серии экспериментов канадские неврологи намерены проверить, сохраняется ли у умирающих способность к осязанию. Есть основания считать, что перед кончиной, даже находясь в бессознательном состоянии или в коме, люди ощущают прикосновения — скажем, чувствуют, что их держат за руку. Не факт, что таким образом вы сумеете вернуть человека с того света, как надеются некоторые, но наверняка сделаете его переход за черту жизни более комфортным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые смерть медицина исследование
Новости
Военкор Симонов: из-за высоких потерь ВСУ Артёмовск точно не сдадут
Ксения Собчак стала жертвой мошенников, которые от её имени просят деньги в долг
В Офисе президента Украины Ермак анонсировал "переломный момент" в СВО
Иностранные наёмники расстреляли супружескую пару в Херсонской области за связь с РФ
Военэксперт Жилин заявил, что США пытаются втянуть Россию и Китай в новый конфликт
Рожин: ВСУ будут пытаться максимально долго удерживать Артёмовск, город ждут сильные разрушения
Лукашенко: Белоруссия и Россия окончательно согласовали многие вопросы
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Military Watch: американские ЗРК Patriot вряд ли справятся с российскими ракетами XXI века
Полковник ВСУ Свитан заявил, что скоро ВВС Украины отработают в глубине России
Популярное
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине

Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Путин победил, собрав в непростое время лидеров 9 стран СНГ Любовь Степушова Знак зодиака 27 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев В США жителям советских республик готовят вариант индейских резерваций Сергей Лебедев
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Участник расстрела российских военнопленных в Макеевке попал в больницу с ПТСР
Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России
Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России
Последние материалы
Люди не теряют слух даже после смерти
Военэксперт Жилин заявил, что США пытаются втянуть Россию и Китай в новый конфликт
Рожин: ВСУ будут пытаться максимально долго удерживать Артёмовск, город ждут сильные разрушения
Любители кофе живут дольше
Лукашенко: Белоруссия и Россия окончательно согласовали многие вопросы
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Military Watch: американские ЗРК Patriot вряд ли справятся с российскими ракетами XXI века
Полковник ВСУ Свитан заявил, что скоро ВВС Украины отработают в глубине России
Запад признал: исключить Россию из Совбеза ООН нереально
Польский наёмник Корек заявил, что воевал с бойцами ВС РФ, а не помогал ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников