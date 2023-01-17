Малиновская перечислила симптомы свиного гриппа у детей: "Вызывает осложнения"

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская заявила, что на данный момент в российских регионах зафиксирован высокий уровень заболеваемости свиным гриппом.

Штамм A(H1N1)-2009 сопровождается симптомами, которые нехарактерны для привычного течения вируса. Кроме того, свиной грипп вызывает серьёзные осложнения, передают "Вести Подмосковья". В группе риска находятся маленькие дети, которые очень тяжело переносят заболевание, отметила Малиновская.

"Симптомы гриппа — стремительный подъём температуры до 39 градусов, слабость, головная боль, мышечные и суставные боли. Температура обычно держится около недели", — заявила она.

Также свиной грипп у детей часто сопровождается болью в горле, потерей голоса, насморком и заложенностью носа.

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