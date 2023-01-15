Эпидемиологи перечислили последствия гриппа: "Несовместимы с жизнью"

Осложнения после перенесённого гриппа негативно влияют на работу организма. Более того, они могут быть несовместимы с жизнью. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по Курской области.

Эпидемиологи отметили, что довольно часто последствия проявляются уже после окончательного выздоровления. Самыми распространёнными осложнениями являются проблемы с дыхательной системой. На фоне гриппа может развиться пневмония, которая сопровождается острой дыхательной недостаточностью с летальностью до 40 процентов, указали специалисты.

Также к смертельно опасному осложнению гриппа относится острый респираторный дистресс-синдром, который заключается в нарушении барьерной функции лёгочной ткани.

"На фоне этого осложнения также возникает дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с жизнью. Со стороны сердечно-сосудистой системы могут развиться миокардит и перикардит, со стороны мочеполовой системы — гломерулонефрит". — цитирует слова эпидемиологов "Курск Онлайн".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.