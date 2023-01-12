Первая в РФ пациентка с "кракеном" не выезжала за границу и в другие регионы

Жительница Пензенской области, ставшая первой пациенткой с диагностированной мутацией COVID-19 "кракен" в России, не выезжала за границу и в другие регионы страны.

Как сообщает "Лайф" со ссылкой на представителя регионального Роспотребнадзора, новую разновидность коронавируса выявили у 32-летней россиянки.

"Женщина в последнее время не была ни за границей, ни в других регионах", — подтвердил источник издания.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что пациентка не проходила вакцинацию против коронавирусной инфекции. По словам представителя ведомства, она болела COVID-19 на протяжении пяти дней без каких-либо осложнений.

Ранее федеральный Роспотребнадзор объявил об обнаружении в РФ первого случая заражения новой разновидностью омикрон-штамма коронавируса "кракен". Этот вариант COVID-19 зарегистрирован уже в 25 странах.

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