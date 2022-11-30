Биолог Мальцева: мята способна отодвинуть старение и помочь пищеварению

В составе мяты есть полезные вещества, которые положительно влияют на пищеварительные процессы и способны отодвигать старение, сообщила биолог Ирина Мальцева.

В интервью изданию "Лайф" она отметила, что люди с давних пор употребляют мяту в пищу. По её словам, масло этого растения позволяет бороться с расстройствами пищеварения, головной болью, спазмами толстого кишечника. Кроме того, специалист уточнила, что мята легко снимает напряжение.

Как подчеркнула Мальцева, с помощью фитонутриентов, содержащихся в мяте, можно омолодить свой организм.

Её также активно используют в качестве защитного средства для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, пояснила врач. Она добавила, что люди, соблюдающие диету, нередко едят мяту для снижения аппетита.

Ранее нутрициолог Ната Гончар заявила, что сладости, спиртные напитки, трансжиры и кондитерские изделия провоцируют старение организма.

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