Нутрициолог Гончар: сладости, алкоголь и трансжиры ускоряют старение

Старение приближают сахар и сладости, а также продукты, содержащие трансжиры и алкоголь. Эти три группы следует исключить из рациона, чтобы сохранить молодость и здоровье, считает нутрициолог Ната Гончар.

Специалист в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" объяснила, что сахар, являющийся быстрым углеводом, нарушает работу митохондрий и провоцирует хроническое воспаление — причину старения кожи и органов.

Ко второй группе стоп-продуктов относится всё, что содержит трансжиры, поскольку они ослабляют приток крови к коже, что провоцирует преждевременное старение и появление морщин, добавила эксперт.

Содержатся трансжиры, по её словам, не только в фастфуде и жареных блюдах, но и в маргарине и кондитерских изделиях.

Алкоголь и коктейли относятся к третьей группе продуктов, провоцирующих старение. Это сильнейшие токсины, вызывающие преждевременное старение мозга, заключила нутрициолог.