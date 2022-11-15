Старение приближают сахар и сладости, а также продукты, содержащие трансжиры и алкоголь. Эти три группы следует исключить из рациона, чтобы сохранить молодость и здоровье, считает нутрициолог Ната Гончар.
Специалист в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" объяснила, что сахар, являющийся быстрым углеводом, нарушает работу митохондрий и провоцирует хроническое воспаление — причину старения кожи и органов.
Ко второй группе стоп-продуктов относится всё, что содержит трансжиры, поскольку они ослабляют приток крови к коже, что провоцирует преждевременное старение и появление морщин, добавила эксперт.
Содержатся трансжиры, по её словам, не только в фастфуде и жареных блюдах, но и в маргарине и кондитерских изделиях.
Алкоголь и коктейли относятся к третьей группе продуктов, провоцирующих старение. Это сильнейшие токсины, вызывающие преждевременное старение мозга, заключила нутрициолог.
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