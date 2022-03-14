В Китае снова зарегистрирована вспышка коронавируса. Там выявлен подвид штамма BA.2, который уже прозвали "сыном омикрона". Есть ли опасность, что он распространится в России и приведёт к новой волне заболеваемости инфекцией, рассказал профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Учёный отметил, что количество заболевших в КНР пока не столь высоко, но в последние дни наблюдается небольшое увеличение заболеваемости в ряде стран Европы, что вызывает опасение. Можно предположить, что причиной этого стал как раз новый подштамм коронавируса, считает вирусолог.
По его словам, пока данных о выявленных случаях заболеваемости новым подвидом "омикрона" в России нет. Однако вирусологи полагают, что мутировавший подштамм может быть вдвойне заразнее своего предшественника.
Альтштейн добавил, что новый подвид — это не гибрид "дельта"-штамма и "омикрона", как ошибочно предполагают некоторые.
"Дельтакрон" практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом "омикрон". Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее", — заявил вирусолог в беседе с "Вечерней Москвой".
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