Врач назвал причину "запаха гари" после COVID-19

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что переболевшие коронавирусом люди могут чувствовать запах гари, поскольку COVID-19 поражает слизистую носа, и она долго восстанавливается.

"При коронавирусе происходит поражение эпителия слизистой оболочки носа, и мы либо теряем обоняние, либо ощущаем запахи искаженно, чувствуем не только запах гари, но и всякой гадости", — сообщил Лесков в беседе с URA. RU.

Запах гари возникает из-за того, что поддерживающий эпителий в носу долго восстанавливается, отметил медик.

Он напомнил, что коронавирус вызывает проблемы с сосудами и нервной системой, а также может быть причиной психических нарушений, в том числе депрессий.

Если искажённое восприятие запахов не исчезает, то рекомендуется обратиться к отоларингологу и неврологу, отметил Лесков.

За минувшие 24 часа в России было выявлено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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