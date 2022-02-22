EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Врач назвал причину "запаха гари" после COVID-19

Здоровье

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что переболевшие коронавирусом люди могут чувствовать запах гари, поскольку COVID-19 поражает слизистую носа, и она долго восстанавливается.

Врач назвал причину "запаха гари" после COVID-19

"При коронавирусе происходит поражение эпителия слизистой оболочки носа, и мы либо теряем обоняние, либо ощущаем запахи искаженно, чувствуем не только запах гари, но и всякой гадости", — сообщил Лесков в беседе с URA. RU.

Запах гари возникает из-за того, что поддерживающий эпителий в носу долго восстанавливается, отметил медик.

Он напомнил, что коронавирус вызывает проблемы с сосудами и нервной системой, а также может быть причиной психических нарушений, в том числе депрессий.

Если искажённое восприятие запахов не исчезает, то рекомендуется обратиться к отоларингологу и неврологу, отметил Лесков.

За минувшие 24 часа в России было выявлено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Правда ли, что ковид был создан в лаборатории? Отвечает вирусолог Альтштейн
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
Новости
Комаровский рассказал, сколько может длиться сухой кашель после коронавируса
Лондон введёт санкции против российских парламентариев из-за признания ДНР и ЛНР
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным: ожидать можно всё что угодно
В Белом доме заявили о "новом вторжении" из-за признания Россией ЛДНР
Родственники MакSим могут сесть в тюрьму за подделку её документов
Врач назвал причину "запаха гари" после COVID-19
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев на Гран-при
Пушилин призвал "не забегать вперёд" в вопросе о границах ДНР и ЛНР
Гастроэнтеролог раскрыла признаки нарушения работы печени после коронавируса
В Минске отреагировали на решение России по ЛДНР: "Воспринимаем с уважением"
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Последние материалы
В Минске отреагировали на решение России по ЛДНР: "Воспринимаем с уважением"
Захарова: метания США по поводу поставок ядерного оружия Украине - это абсурд
В Сети вспомнили провидческие слова Жириновского о 22 февраля
Медведев пообещал Европе газ по 2000 евро из-за заморозки СП-2
Бородай о РФ и Западе: "Санкции против России вводятся за то, что она Россия"
Экономист предсказал обвал рубля из-за санкций после признания ЛДНР
В МИД РФ рассказали о вероятном назначении послов в ЛДНР
Собчак проанализировала зловещую дату 22.02.2022 с точки зрения нумерологии
На Украине призвали отключить Россию от SWIFT и заморозить СП-2
ВС Украины применили "Грады" в Донбассе впервые с 2018 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников