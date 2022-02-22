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Автор Николай Ткаченко

Гастроэнтеролог раскрыла признаки нарушения работы печени после коронавируса

Здоровье

Многие люди, перенёсшие коронавирус, жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Проявления постковидного синдрома могут быть самыми разными: горечь во рту, тошнота, рвота, нарушения стула, метеоризм.

Гастроэнтеролог раскрыла признаки нарушения работы печени после коронавируса

И часто это может быть связано с приёмом большого количества лекарственных средств, которые неблагоприятно действуют на желудок и печень. Как поддержать печень после ковида, рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Колокольникова в эфире телеканала Россия 1.

По словам специалиста, механизмов повреждения печени при коронавирусе много. Во-первых, вирус может садиться на рецепторы в печени, повреждая клетки органа и протоки.

Вторая причина нарушения работы печени — бесконтрольный приём различных препаратов, особенно антибиотиков, без назначения врачей.

Третий механизм — это общая интоксикация, когда организм, перегруженный продуктами распада, пытается их вывести, и сам при этом страдает, пояснила доктор. В группе риска находятся те, кто вёл неправильный образ жизни, люди с жировым гепатозом и ожирением.

Гастроэнтеролог добавила, что при появлении тошноты по утрам (до еды или после) — явный признак повреждения гепатобилиарной зоны, и это повод для обращения к врачу и проверки печени.

Пациент также может ощущать тяжесть или боль в правом боку, горечь, вздутие живота, белый или жёлтый налёт на языке, пожелтение ладоней и белков глаз.

По словам доктора, печень может восстановиться самостоятельно при изменении образа жизни и отказа от вредных привычек. Но помочь в этом могут средства, обладающие желчегонными и противовоспалительными свойствами. Это расторопша, артишок и фосфолипиды, заключила специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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