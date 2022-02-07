Гинцбург: в Москве 90-95% заболевших заражены "Омикроном"

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Москве такова, что 90-95% заражённых коронавирусом болеют именно омикрон-штаммом, заявил в понедельник, 7 февраля, директор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Специалист объяснил, что новая разновидность коронавирусной инфекции "Омикрон" в настоящий момент, действительно, доминирует в столице.

"В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95%, кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид, это "Омикрон", — сообщил Гинцбург на телеканале "Россия 24".

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, как самостоятельно определить степень тяжести течения заболевания при "Омикроне", чтобы успеть вовремя обратиться к врачу, если возникнет такая необходимость. "Омикрон" в основном переносится легко, однако из-за широкого распространения инфекции всё равно будут встречаться осложнения.

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