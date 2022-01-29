Врач рассказала о двух самых распространённых симптомах "омикрона"

По словам врача-терапевта Марины Астафьевой, штамм "омикрон" чаще всего проявляется двумя основными признаками: головной боли и астении. Об этом специалист сообщила телеканалу "Звезда", уточнив, что болеть при "омикроне" может, где угодно.

"При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные", — уточнила терапевт.

Астафьева предупредила, что слабость и боли могут беспокоить человека даже после того, как он выздоровеет, организму требуется время, чтобы восстановиться.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов отметил, что едва ли пятая волна коронавируса, которая сейчас идёт, станет последней ввиду большой изменчивости вируса. Эксперт добавил, что высокая скорость его распространения объясняется особенностями этого штамма: способностью невероятно быстро размножаться и преодолевать защиту, созданную вакцинацией.

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