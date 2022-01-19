Глава Красноярска повторно заболел COVID-19

Глава Красноярска Сергей Ерёмин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

"У меня ковид… Пять дней назад пошёл на ревакцинацию, сделал первый компонент прививки, но вчера сдаю анализ — он оказался, к сожалению, положительным", — сообщил чиновник в Instagram.

По словам Ерёмина, впервые он переболел коронавирусной инфекцией в октябре 2020 года. После этого он вакцинировался от COVID-19.

"Прошёл вакцинацию и больше года держался, несмотря на огромный круг общения. Так что прививка имеет силу", — отметил глава города.

Он сообщил, что в период самоизоляции в связи с заболеванием будет работать в режиме онлайн.

Ранее о заражении COVID-19 сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилёв. Он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус 17 января. Заболевание главы Кузбасса протекает в лёгкой форме. Сергей Цивилёв также заразился COVID-19 уже во второй раз. Ранее коронавирус выявили у него осенью 2020 года.

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