Иммунолог: "Спутник V" не станут модифицировать под омикрон-штамм

Вакцину "Спутник V" нельзя быстро модифицировать для борьбы с новым омикрон-штаммом, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

Эксперт объяснил Радио 1, почему специалисты не будут модифицировать вакцину специально для противодействия штамму "Омикрон".

"От начала таких работ до момента выхода препарата на рынок даже при сокращённом тестировании всё равно необходимо не менее четырёх месяцев. И есть риск, что за это время появится новый штамм, против которого новая модификация будет работать не лучше, чем старый, так что усилия будут потрачены зря", — рассказал Крючков.

Иммунолог назвал также и ещё одну весомую причину: в рамках закона нет норм, которые позволяли бы через ускоренную процедуру выпускать необходимую модификацию вакцины.

Ранее Крючков заявил, что от штамма "омикрон" будет в разы больше смертей, чем от "дельты". По его мнению, этот штамм опаснее, так как способен заражать тех, кто уже переболел или сделал прививку.

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