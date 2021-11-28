Анча Баранова: "Спутник V" более устойчив к штамму "омикрон", чем другие вакцины

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что российский "Спутник V", скорее всего, формирует немного более крепкий иммунитет к новому штамму COVID-19 по сравнению с другими вакцинами.

Ранее американская компания Pfizer сообщала, что в течение двух недель будут проведены эксперименты по нейтрализации штамма "омикрон". После этого исследователи объявят, как вирус взаимодействует с антителами.

По словам Барановой, информация, которую предоставит Pfizer, будет приближённо актуальна и для "Спутника V". Однако доктор биологических наук отмечает, что российская вакцина может немного лучше бороться с "омикроном", передаёт ТАСС.

"У "Спутника" дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спект иммунного ответа, чем мРНК-вакцины", — сказала профессор.

Она также добавила, что в целом все существующие вакцины, вероятно, будут менее эффективными против нового штамма коронавируса.

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