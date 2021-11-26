Собянин посоветовал сохранять оптимизм в пандемию: "Мы должны улыбаться"

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с советом к жителям страны. Он порекомендовал россиянам радоваться и сохранять оптимизм, несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, COVID-19 ещё надолго останется во всём мире, поэтому людям придётся привыкнуть к жизни в условиях ограничений, передаёт РИА Новости.

"Но мы всё равно должны жить, планировать будущее, работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Быть всё-таки оптимистичными", — подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что Москва — город, который находится в постоянном движении. Как отмечает мэр, российская столица всегда боролась со сложностями и в конечном итоге побеждала. Собянин убеждён: пандемия не помешает Москве и дальше становиться лучше.

Ранее сообщалось, что в течение трёх последних недель заболеваемость коронавирусной инфекцией начала падать в столице. Ограничительные меры также позволили уменьшить нагрузку на медучреждения.

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