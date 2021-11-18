Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19

Масштабное исследование, которое провели учёные из разных стран мира, показало, что ношение масок — это наиболее эффективная мера профилактики распространения коронавируса. Она способна сократить риск заражения вполовину.

The Guardian сообщает о результатах, к которым пришли специалисты. Оказалось, что снизить заболеваемость, используя маску, можно на 53%.

"Ношение масок является единственной наиболее эффективной мерой общественного здравоохранения в борьбе с COVID, снижая заболеваемость на 53%, показывает первое глобальное исследование такого рода", — информирует британское издание.

Эффективность соблюдения социальной дистанции значительно меньше, однако это мера может снизить заболеваемость на 25%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Роспотребнадзора продлить меры профилактики распространения коронавирусной инфекции до 2024 года. Он посчитал, что это абсолютно логично в нынешней эпидемиологической ситуации. Власти не придётся каждый раз продлевать меры безопасности на более маленькие сроки.

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