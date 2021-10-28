Вирусолог Чепурнов: COVID-19 может больше года "жить" в организме человека

COVID-19 способен больше года находиться в человеческом организме, такие случаи уже были в медицинской практике. Об этом сообщил профессор вирусологии, глава лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.

Он подчеркнул, что зачастую коронавирус на длительное время остаётся с пациентами, у которых диагностированы онкологические заболевания или сниженный уровень иммунитета, передаёт РБК.

При этом, по словам вирусолога, иногда COVID-19 просто "живёт" в организме, не вызывая заметных патологических процессов. Результаты тестирования таких больных показывают высокое содержание антител.

Чепурнов пояснил, что для подробного изучения этого феномена нужно проводить биопсию, но учёные пока не знают, какую часть тела лучше всего изучать.

"Остаётся вопросом, является ли длительное носительство антител фактором, свидетельствующим о персистенции вируса где-то в организме", — отметил специалист.

Эксперт добавил, что человек, который болеет COVID-19 больше года, представляет опасность для окружающих.

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