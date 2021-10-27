COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин

Еще одна жизнь была разрушена вакциной от коронавируса Moderna, что побудило правительственных чиновников Швеции наложить бессрочный запрет на любое дальнейшее использование этого конкретного препарата для лиц моложе 31 года.

Об этом рассказал портал WesternJournal.com.

Ранее Финляндия, Исландия и Дания предприняли аналогичные шаги. Норвегия рекомендует мужчинам в возрасте до 30 лет не делать укол препаратом Модерна, но категоричного запрета в этой стране нет.

Причина — осложнения в виде тяжелых заболеваний сердца. Таких как миокардит, воспаление сердечной мышцы и перикардит. Причём именно у молодых мужчин.

Как написал в своём Twitter ведущий глобальных новостей Энтони Робарт со ссылкой на данные Минздрава Онтарио, после вакцинации Moderna проблемы со здоровьем сердца возникали

у одного из 5770 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет,

у одного из 6817 мужчин в возрастной группе 12-17 лет.

"Новое исследование предполагает, что у молодых мужчин в возрасте до 20 лет вероятность развития миокардита на 600% выше после вакцинации Moderna", — пишет Робарт.

Не только Moderna

Вакцина Pfizer также оказалась "под подозрением: о ее серьезной опасности для здоровья заявил изданию доктор Том Симабукуро, который предупредил, что "ее прием увеличивает риск миокардита и перикардита — точно так же, как укол Модерна".

Согласно имеющейся статистике, на каждый миллион введенных доз укола Moderna выявляется на 13,3 случая больше случаев миокардита по сравнению с каждым миллионом уколов Pfizer.

Несмотря на опасения, возникающие по поводу этих вакцин в Европе, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально разрешило использовать их для вакцинации детей.