EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Газовый контракт "Молдавия - Польша" - деньги ни при чём, только политика
В Ираке при нападении ИГ* погибли 12 человек
Эксперт из США объяснил, почему надо покупать серебро, а не криптовалюту
В Крыму посмеялись над словами Зеленского о возвращении полуострова
В Профсоюзе работников здравоохранения рассказали о новой системе оплаты труда
Глава Pravda.Ru призвал задуматься над словами Моргенштерна о Дне Победы
Меркель получила уведомление об окончании своих полномочий
В Подмосковье за последние два дня вакцинация выросла в два раза
Из-за бессмысленного поиска Светличной умер человек

COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин

Здоровье

Еще одна жизнь была разрушена вакциной от коронавируса Moderna, что побудило правительственных чиновников Швеции наложить бессрочный запрет на любое дальнейшее использование этого конкретного препарата для лиц моложе 31 года.

COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин

Об этом рассказал портал WesternJournal.com.

Ранее Финляндия, Исландия и Дания предприняли аналогичные шаги. Норвегия рекомендует мужчинам в возрасте до 30 лет не делать укол препаратом Модерна, но категоричного запрета в этой стране нет.

Причина — осложнения в виде тяжелых заболеваний сердца. Таких как миокардит, воспаление сердечной мышцы и перикардит. Причём именно у молодых мужчин.

Как написал в своём Twitter ведущий глобальных новостей Энтони Робарт со ссылкой на данные Минздрава Онтарио, после вакцинации Moderna проблемы со здоровьем сердца возникали

  • у одного из 5770 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет,
  • у одного из 6817 мужчин в возрастной группе 12-17 лет.

"Новое исследование предполагает, что у молодых мужчин в возрасте до 20 лет вероятность развития миокардита на 600% выше после вакцинации Moderna", — пишет Робарт.

Не только Moderna

Вакцина Pfizer также оказалась "под подозрением: о ее серьезной опасности для здоровья заявил изданию доктор Том Симабукуро, который предупредил, что "ее прием увеличивает риск миокардита и перикардита — точно так же, как укол Модерна".

  • Согласно имеющейся статистике, на каждый миллион введенных доз укола Moderna выявляется на 13,3 случая больше случаев миокардита по сравнению с каждым миллионом уколов Pfizer.

Несмотря на опасения, возникающие по поводу этих вакцин в Европе, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально разрешило использовать их для вакцинации детей.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Когда появится вакцина от COVID-19 для детей, рассказал Гинцбург
Почему дорожает колбаса, рассказали производители
Энергетик рассказал, где Польша возьмет газ для поставок в Молдавию
COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин
Газовый контракт "Молдавия - Польша" - деньги ни при чём, только политика
В Ираке при нападении ИГ* погибли 12 человек
Приведёт ли сближение Ирана с Саудовской Аравией к снятию санкций США
Святой профсоюз: какие святые помогают в работе
Эксперт из США объяснил, почему надо покупать серебро, а не криптовалюту
В Крыму посмеялись над словами Зеленского о возвращении полуострова
Популярное
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна

Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.

Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Шоу-бизнес
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Мир. Новости мира
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова Василий Амирджанов Маммофобия: девушку могут посадить за обнажённую грудь Василий Амирджанов
Происшествия
Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram
Мир. Новости мира
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Астрологи назвали самые фартовые знаки зодиака на этой неделе
Формула небес
Астрологи назвали самые фартовые знаки зодиака на этой неделе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников