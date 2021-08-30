"Побочка": в Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от вакцины Pfizer

Первую смерть от вакцины Pfizer зарегистрировали в Новой Зеландии. Скончалась женщина. По сообщению Министерства здравоохранения, летальный исход после прививки от коронавируса связывают с побочными действиями компонента. Возраст погибшей ведомство не уточняет.

Обнародовали информацию о смерти после проверки независимой комиссии. В её ходе врачи установили, что скончалась женщина от миокардита. Её сердце не могло "перекачивать" кровь, что, вероятно, было вызвано побочным эффектом от вакцины Pfizer.

Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer от COVID-19, — заявили в Министерстве здравоохранения Новой Зеландии.

Пока вакцина Pfizer — единственная, которую одобрили для вакцинации жителей Новой Зеландии. Ещё несколько компонентов находятся на рассмотрении у Минздрава.

Ранее в Японии также зафиксировали два летальных исхода после вакцинации препаратом Moderna. В нескольких флаконах медики обнаружили сторонние частицы.

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