Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самом эффективном способе бросить курить. Советы он дал в эфире телеканала "Россия 1".
"По идее курить бросать надо вот так: затянулся, бросил — и все… Когда так бросаешь, это наиболее эффективно. Тебе потом хочется меньше", — сказал Мясников.
По его мнению, вспомогательные препараты с содержанием никотина растягивают процесс отказа от курения на определенное время, хотя их использование довольно логично.
Мясников отметил, что с первого раза бросить курить получается лишь у 3-6% человек, но это не повод останавливаться. Также эксперт рекомендует убрать из квартиры все, что может напомнить о пагубной привычке.
Ранее специалист назвал болезни, которые не надо лечить. К их числу Мясников относит уреаплазму и вирус папилломы человека. Врач рекомендует не лечить, а вовремя предотвращать их появление путем вакцинации.
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