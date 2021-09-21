Посуда вредная и полезная - как выбрать

Люди, заботящиеся о своём здоровье, большое внимание уделяют питанию:
"Ты — то, что ты ешь" — это аксиома.
Но очень немногие знают, что польза даже самой "правильной" еды, идеально сбалансированной по КБЖУ, может быть сведена на "нет" посудой, в которой она была приготовлена или хранилась.
Почему — выяснял портал Food.news.
Химические вещества и материалы, используемые в определенных кастрюлях и сковородках, могут быть весьма токсичны. Например, полюбившиеся хозяйкам кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием часто изготовлены с полимерным покрытием — активным ингредиентом которого является политетрафторэтилен (PTFE). Это вещество, более известное под торговой маркой Тефлон, при высоких температурах выделяет химические вещества, которые могут быть небезопасны для людей:
Алюминий может накапливаться внутри вашего тела и в конечном итоге "расстроит организм", "подарив" ему проблемы типа хронической усталости и тумана в мозгу, а в худшем случае — спровоцировать болезнь Альцгеймера и рак молочной железы.
Отравление свинцом-один из самых опасных видов отравления металлами. Воздействие даже низких уровней свинца может вызвать головные боли и негативно повлиять на развитие мозга и репродуктивное здоровье. В тяжелых случаях отравление свинцом также может привести к коматозному состоянию или смерти. Маленькие дети особенно уязвимы к токсичности тяжелых металлов.
Некоторые исследования показывают, что приготовление пищи в чугуне может помочь предотвратить дефицит железа.
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