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Посуда вредная и полезная - как выбрать

Здоровье

Люди, заботящиеся о своём здоровье, большое внимание уделяют питанию:

Посуда вредная и полезная - как выбрать

"Ты — то, что ты ешь" — это аксиома.

Но очень немногие знают, что польза даже самой "правильной" еды, идеально сбалансированной по КБЖУ, может быть сведена на "нет" посудой, в которой она была приготовлена или хранилась.

Почему — выяснял портал Food.news.

Химические вещества и материалы, используемые в определенных кастрюлях и сковородках, могут быть весьма токсичны. Например, полюбившиеся хозяйкам кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием часто изготовлены с полимерным покрытием — активным ингредиентом которого является политетрафторэтилен (PTFE). Это вещество, более известное под торговой маркой Тефлон, при высоких температурах выделяет химические вещества, которые могут быть небезопасны для людей:

  • эксперты уверены, что использование тефлона может провоцировать развитие рака, повышать уровень холестерина, изменять ферменты печени.

Другая токсичная посуда, которой следует избегать

  • Еще один материал, которого вам следует избегать в своей посуде любой ценой, — это алюминий. Он может просачиваться в вашу пищу каждый раз, когда вы готовите в такой посуде.

Алюминий может накапливаться внутри вашего тела и в конечном итоге "расстроит организм", "подарив" ему проблемы типа хронической усталости и тумана в мозгу, а в худшем случае — спровоцировать болезнь Альцгеймера и рак молочной железы.

  • Вам также следует избегать посуды из меди. Медь часто сочетают с никелем, чтобы сделать ее более прочной. Но именно это сочетание металлов при нагревании выделяет токсичные пары, воздействие которых может серьезно повысить уровень эстрогена в организме и увеличить риск развития рака.
  • Ещё один "тайный враг" — посуда на основе свинца. Она, как правило, покрыта керамикой или эмалью, чтобы выглядела привлекательно.

Отравление свинцом-один из самых опасных видов отравления металлами. Воздействие даже низких уровней свинца может вызвать головные боли и негативно повлиять на развитие мозга и репродуктивное здоровье. В тяжелых случаях отравление свинцом также может привести к коматозному состоянию или смерти. Маленькие дети особенно уязвимы к токсичности тяжелых металлов.

Самая безопасная в использовании посуда 

  • Стеклянная посуда
  • Чугунная посуда.

Некоторые исследования показывают, что приготовление пищи в чугуне может помочь предотвратить дефицит железа.

  • Чугун с эмалевым покрытием
  • 100-процентная керамика — это один из лучших и безопасных вариантов, когда речь заходит о кухонной посуде. Он изготовлен из натуральных материалов, нетоксичен, не откалывается и не отслаивается. Он также, естественно, антипригарный. Кроме того, его можно мыть в посудомоечной машине.
  • Нержавеющая сталь

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Кастрюли для кухни #3 Выбор практика
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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