Учёные рассказали о тяжёлых последствиях частой ревакцинации

Группа американских учёных опубликовала статью о последствиях ревакцинации в медицинском журнале The Lancet. Они заявили, что массовая ревакцинация не только бесполезна, но и для некоторых людей опасна.

"Хотя идея дальнейшего сокращения числа случаев COVID-19 за счёт повышения иммунитета у вакцинированных людей привлекательна, любое решение об этом должно быть основано на фактических данных и учитывать преимущества и риски для людей и общества", — говорится в статье.

По результатам исследования, учёные выявили, что частое введение компонента может спровоцировать миокардит и синдром Гийена-Барре. В то время как для людей со слабым иммунитетом ревакцинация принесёт пользу.

По мнению учёных, прежде чем "запускать" массовую ревакцинацию необходимо изучить состояние пациентов. Как уточнили в материале, это касается как зарубежных компонентов, так и российского "Спутника".

Ранее российские врачи рассказали, кому обязательно следует привиться от коронавируса и кто входит в группу риска COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.