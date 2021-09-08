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Глава Бурятии заразился коронавирусом после полной вакцинации

Здоровье

Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом после полной вакцинации. Об этом он сообщил в Instagram.

Глава Бурятии заразился коронавирусом после полной вакцинации

"Сюрприз у меня, COVID подхватил, хотя и дважды вакцинирован", — сказал глава республики.

По словам Алексея Цыденова, он получил положительный результат теста на коронавирус, при этом чувствует он себя нормально. "Нос немножко гундит", — отметил глава республики.

Он рассказал, что заразился уже после возвращения с Восточного экономического форума, на котором у него также брали тест на коронавирус, но его результат был отрицательным.

Алексей Цыденов призвал всех вакцинироваться от коронавируса, указав на отсутствие у себя каких либо негативных ощущений после заражения, кроме заложенности носа.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 8 сентября в стране зарегистрировано 7065904 случая COVID-19. Более 6,3 млн заболевших выздоровели, 189582 скончались.

За последние сутки в России заразились коронавирусом 18024 человека. Зарегистрировано 797 случаев летального исхода заболевания.

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Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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