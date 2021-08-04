В Австралии хотят лечить COVID-19 чернушкой посевной

Группа учёных из Австралии выяснила, что вещество, полученное из семян посевной чернушки, можно применять для лечения коронавирусной инфекции.

Садоводы всего мира долгое время использовали это растение в качестве посевного материала в своих цветниках. О том, что чернушка обладает лекарственными свойствами, большинство людей попросту не знали. Однако ещё наши предки использовали чернушку при лечении тяжёлых отравлений, укусов ядовитых насекомых и даже змей. Некоторые народные целители применяли её в качестве лекарственного средства, облегчающего последствия заболеваний дыхательной системы. В древнеиндийской медицине семена чернушки использовались как общеукрепляющее, мочегонное и лактогонное средство.

На самом деле фармакологи разных стран уже давно проводили специальные исследования свойств чернушки посевной. Они установили, что это растение имеет богатый спектр свойств от гепатопротекторного до иммуностимулирующего.

Тимохинон — один из основных компонентов масла чёрного тмина, давно уже используют при изготовлении БАДов и косметологических средств. Это вещество благотворно воздействует на иммунную систему, останавливая воспалительный процесс в организме.

Обзор фармакологических качеств тимохинона, который сделали австралийские учёные, доказал, что благодаря противовоспалительным свойствам тимохинон можно использовать при создании препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Возможно, пройдёт ещё немного времени и человечество получит наконец-то полноценное лекарство, с помощью которого можно побороть страшный вирус. А поможет это сделать невзрачный, неприхотливый цветок с пролетарским названием чернушка посевная.

Что думают в России

Процесс создания любого лекарства небыстрый. И далеко не всегда наши желания совпадают с реальной действительностью. В настоящее время оптимизм учёных из Австралии поддерживает небольшое количество коллег по всему миру. Многие ссылаются на то, что лечебные свойства чернушки посевной (Nigella sativa) против коронавируса пока полностью не доказаны. Ведь, по большому счету, серьёзные испытания ещё не проводились. Прошёл только первый этап.

"На культурах клеток показана активность очень многих лекарств, но до реального применения в медицине доходят единицы. Появляющиеся сведения о новых ингредиентах — это сведения лишь первого этапа, от них до получившегося лекарства, как говорил классик, дистанция огромного размера", —

объяснил в разговоре с URA.RU заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"До сих пор нет ни одного лекарства против коронавируса, потому что это очень непростой путь. И сообщения о новых выявленных ингредиентах появляются практически каждый месяц", — добавил Нетёсов.