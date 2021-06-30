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Как не засохнуть жарким летом – советы специалиста по питанию

Здоровье » Ваше здоровье

Аномально жаркое лето, обрушившееся на большую часть территории России, где столбики термометров лениво "переползают" по делениям от +30 до +45º С, испытывает на прочность всех. Главное желание — не засохнуть, ведь долгие, жаркие дни заставляют нас сильнее потеть и, следовательно, терять больше воды.

Как не засохнуть жарким летом – советы специалиста по питанию

Майя Феллер, диетолог, адъюнкт-профессор Нью-Йоркского университета, рассказала порталу mindbodygreen. com, что делает она сама, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара -независимо от температуры на улице.

1.Начните день с хорошей, чистой питьевой воды.

Начинать утро надо с чистой воды, пить ее при малейших признаках жажды в течение всего дня.

2. Давайте посмотрим правде в глаза: иногда пить простую воду бывает скучно. Добавляйте в нее фрукты и травы — это простой способ сделать напиток более вкусным и полезным.

Независимо от того, пьете ли вы газированные напитки или негазированные, добавление свежих фруктов и трав является питательной альтернативой подслащенным напиткам. Вот некоторые из возможных вкусовых сочетаний:

  • Имбирь + лимон + огурец: Имбирь обладает противовоспалительной активностью, лимоны богаты антиоксидантами, а цельные огурцы являются хорошим источником как клетчатки, так и гидратации.
  • Ледяной мятный чай + нарезанные огурцы: Пейте это, когда вы действительно не в настроении для воды. Этот напиток легко освежает в жаркий день.
  • Замороженная дыня + лайм + газированная вода: Замороженная дыня и лайм придают шипучей воде удивительно сладкий, но терпкий вкус.
  • Приготовление травянистых или цитрусовых кубиков льда-еще один забавный (и красивый!) способ освежить воду, сохраняя ее прохладной. И если вы предпочитаете, чтобы ваши дополнения были простыми, эти пять продуктов сделают вашу воду в 10 раз более увлажненной.

 3. Установите напоминания о необходимости выпить воды на свой телефон.

Некоторые люди хорошо реагируют на подсказки и напоминания: Вы можете установить будильник на своем телефоне или компьютере, давая понять, что пришло время сделать несколько глотков. Есть также множество приложений и даже умные бутылки с водой, которые могут отслеживать, сколько вы выпили, и подталкивать вас, когда прошло какое-то время.

4. Употребляйте "увлажняющие" продукты.

В то время как 80% влаги поступает из питьевой воды, остальные 20% — из пищи, поэтому важно варьировать потребление фруктов и овощей в течение дня. Вот несколько увлажняющих продуктов:

  • Листовой зеленый салат с болгарским перцем и клубникой.

Шпинат и капуста состоят примерно на 90% из воды, что делает их ультра-увлажняющей зеленью. Мне нравится смешивать их с фруктами и овощами для сладкого и пикантного хруста!

  • Увлажняющие фрукты и овощи: для утоления жажды я выбираю несколько кусочков арбуза, дыни, горсть черники или несколько стеблей сельдерея. Все они полностью портативны и быстро собираются вместе-идеально подходят для долгих дней на свежем воздухе в летнюю жару.
продукты,в которых много воды
продукты,в которых много воды

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Автор: Ольга Лебедева
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