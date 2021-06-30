Аномально жаркое лето, обрушившееся на большую часть территории России, где столбики термометров лениво "переползают" по делениям от +30 до +45º С, испытывает на прочность всех. Главное желание — не засохнуть, ведь долгие, жаркие дни заставляют нас сильнее потеть и, следовательно, терять больше воды.
Майя Феллер, диетолог, адъюнкт-профессор Нью-Йоркского университета, рассказала порталу mindbodygreen. com, что делает она сама, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара -независимо от температуры на улице.
1.Начните день с хорошей, чистой питьевой воды.
Начинать утро надо с чистой воды, пить ее при малейших признаках жажды в течение всего дня.
2. Давайте посмотрим правде в глаза: иногда пить простую воду бывает скучно. Добавляйте в нее фрукты и травы — это простой способ сделать напиток более вкусным и полезным.
Независимо от того, пьете ли вы газированные напитки или негазированные, добавление свежих фруктов и трав является питательной альтернативой подслащенным напиткам. Вот некоторые из возможных вкусовых сочетаний:
3. Установите напоминания о необходимости выпить воды на свой телефон.
Некоторые люди хорошо реагируют на подсказки и напоминания: Вы можете установить будильник на своем телефоне или компьютере, давая понять, что пришло время сделать несколько глотков. Есть также множество приложений и даже умные бутылки с водой, которые могут отслеживать, сколько вы выпили, и подталкивать вас, когда прошло какое-то время.
4. Употребляйте "увлажняющие" продукты.
В то время как 80% влаги поступает из питьевой воды, остальные 20% — из пищи, поэтому важно варьировать потребление фруктов и овощей в течение дня. Вот несколько увлажняющих продуктов:
Шпинат и капуста состоят примерно на 90% из воды, что делает их ультра-увлажняющей зеленью. Мне нравится смешивать их с фруктами и овощами для сладкого и пикантного хруста!
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