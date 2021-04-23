Покраснение глаз может быть симптомом опасного заболевания

Покраснение глаз не обязательно связано с сезонной аллергией.

Данный симптом может указывать на развитие аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" офтальмолог Дмитрий Майчук.

Даже если пациент знает, что в это время у него возникает аллергическая реакция, ему всё равно следует проконсультироваться со специалистом. Это позволит исключить все остальные компоненты, типа бактериального, аденовирусного и так далее.

Неправильное использование глазных капель и пренебрежение рекомендациями по ношению линз также могут вызвать воспаление и покраснение глаз.

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